Akkordeonale in der Bonner Harmonie Fußbass trifft auf Sackpfeife

Schifferklavier, Schweineorgel, Zerrwanst, Quetschkommode, Heimatluftkompressor: Diese und andere eigenwillige, oft augenzwinkernde Bezeichnungen für das Akkordeon sind ebenso bunt wie die Musik, für die das Instrument steht. Von Tango bis Walzer, von Musette bis Volksmusik reicht das Repertoire – nichts scheint unmöglich. Das hat zuletzt auch die Akkordeonale bewiesen, die nach drei Jahren Zwangspause nun endlich wieder in der Harmonie stattfinden konnte. Organisator Servais Haanen hat einmal mehr herausragende Kolleginnen und Kollegen vereint, die ihre Instrumente nicht nur virtuos beherrschen, sondern sie auch mit eigenen Ansätzen in der Gegenwart verankern. Oder tief in der Vergangenheit. Was auch zukunftsträchtig sein kann.