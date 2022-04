Streaming Highlights im Mai : Das Böse ist zurück

Keine guten Aussichten: Die Teenager-Truppe um Eleven (Millie Bobby Brown, Mitte) muss in der neuen Staffel von „Stranger Things“ einiges aushalten. Foto: picture alliance/dpa/Netflix

Bonn Schattenmonster, Schlangen, und Schickeria: Im Mai startet neben US-Produktionen wie „Stranger Things“ und „Obi-Wan Kenobi“ auch eine Krimiposse aus der Schweiz. Was im kommenden Monat zu erwarten ist.

Mord in der Schickeria, eine Krimiposse aus der Schweiz und ein Wiedersehen mit Darth Vader: Streamingserien bieten in Zeiten der Krisen eine willkommene Ablenkung vom Alltag. Wir stellen die interessantesten Neuerscheinungen vor, die im Mai bei Netflix und Co. starten.