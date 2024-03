Tingvall Trio in der Bonner Oper Ganz großes Kino in der Oper

Gerade war der letzte Akkord der hitzigen, präzise wie ein Uhrwerk tickenden Nummer „Tokyo Dance“ verklungen. Da schnappt sich Martin Tingvall das Mikro: Nein, Tokio war gar nichts, meint er. Er war mit seinem Trio zwölf Stunden in der japanischen Metropole, zwei im Konzert. „Das Publikum ließ uns zwei Stunden im Ungewissen und klatschte erst ganz am Ende“, sagt der Pianist kopfschüttelnd auf der Bühne des Bonner Opernhauses. Hier war das ganz anders: Stimmung von der ersten Minute an, Jubel, Applaus, Standing Ovations. „Und das an einem Montag“, staunte der Schwede aus Hamburg. Ein ausverkauftes Jazzkonzert am Montag – in einem Opernhaus! Alle Bedenken, ob wohl das Trio den Raum auch musikalisch füllen könnte, lösten sich nach den ersten Specht-Takten von „Woodpecker“ aus dem aktuellen Album „Birds“ in Wohlgefallen auf. Fazit: Tingvall kann Oper.