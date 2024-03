Architekt Kengo Kuma in der Bundeskunsthalle Gebaute Poesie

Ein flacher, ovaler Bau wie eine Fata Morgana aus Holz, Licht und Schatten, eine „Sinfonie in Holz“, wie geschrieben wurde, genauer: Lärchen- und Zedernholz vornehmlich aus Gebieten, die 2011 vom Tsunami vor der Tohoku-Region verwüstet wurden. Das Ganze filigran verbaut: Es handelt sich um das neue Olympiastadion in Tokio von Kengo Kuma, 2020 fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit mitten in der Pandemie eröffnet. Eine gleichsam in einem Wäldchen schwebende, lichtdurchflutete Sportarena mit Elementen einer Pagode, großteils aus Holz gebaut und begrünt. Wer weiß, was da in den Köpfen deutscher Architekten herumgeistert, vermutlich Begriffe wie EEWärmeG oder die WBauPrüfVO und Sätze wie „Die in der HOAI festgehaltenen Leistungsphasen lassen sich prozentual einteilen“. Verordnungen, Gesetze, Richtlinien.