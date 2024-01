Konzert in der Harmonie in Bonn-Endenich Geburtstagsfeier mit Blues in der Harmonie

Ein Geburtstagsständchen reicht einfach nicht: Das deutsche Blues-Label Ruf Records, das innerhalb der internationalen Szene großen Respekt genießt und schon zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aufgebaut hat, feiert derzeit sein 30. Jubiläum einfach mit einer ganzen Tour. Diese ersetzt die sonst übliche Blues Caravan, ist vom Konzept her aber mit dieser identisch, bringt also Veteranen, zukünftige Stars und absolute Newcomer zusammen und lässt sie einfach rocken. Klappt immer. Mit Bernard Allison, Ally Venable und Katie Henry sind diesmal zwar nur Wiederholungstäter mit von der Partie, doch das stört echte Blues-Fans nicht. Ganz im Gegenteil. So ist auch die Bonner Harmonie, die seit Jahren sowohl der Blues Caravan als auch Ruf Records verbunden ist, gut gefüllt und genießt ein Triple-Konzert, das sich hören und sehen lassen kann.