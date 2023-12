Neu im Kino: „Maestro“ Genie auf dem Hochseil

Leonard Bernstein war unersättlich, in der Kunst und im Leben. Der amerikanische Dirigent, Komponist, Pianist, Lehrer und Fernsehstar (1918-1990) verkörperte in seinen 72 Jahren auf Erden eine an beiden Enden angezündete Kerze. In Bradley Coopers Film „Maestro“ drückt Bernstein seinen existenziellen Ehrgeiz in einem kurzen Satz aus: „Ich will vieles.“ Das bedeutet für ihn Welterfolg als Künstler, eine Familie mit der Schauspielerin Felicia Montealegre und drei Kindern sowie zahllose Affären mit Männern.