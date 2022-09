CD-Tipp : Gipfeltreffen der Gitarrengötter

Saturday Foto: Ear

Bonn Mit „Saturday Night in San Francisco“ ist der sensationelle Mitschnitt eines Konzerts von 1980 von Al Di Meola, John McLaughlin und Paco de Lucia aufgetaucht.

Das Album „Friday Night in San Francisco“, die Aufnahme vom 5. Dezember 1980 im Warfield Theatre, ein Gipfeltreffen der Gitarristen Al Di Meola, John McLaughlin und Paco de Lucia, gilt als legendär. Das 1981 erschienene Live-Akustik-Album ist ein Klassiker – und ein Bestseller des Genres. Flamenco trifft Jazz in einer lockeren Atmosphäre mit drei frei und beherzt aufspielenden Top-Musikern (trotz der angeblichen Spannungen zwischen Di Meola und McLaughlin).

Aber auch Legenden können entthront werden: Der jetzt erst – über 40 Jahre später – aufgetauchte Mitschnitt des Folgekonzerts am Samstag („Saturday Night in San Francisco“, Ear Music) stelle den Freitag in den Schatten. Heißt es. Vier Trios und drei Solostücke sind zu hören. Gestartet wird mit dem Trio „Splendido Sundance“, mit wunderbaren Tempowechseln und natürlich artistischem Schnellspiel, toller Interaktion auf höchstem technischen Niveau.

McLaughlin ist solo mit „One World“ zu hören einer geradezu bedächtig eingeführten und aufgebauten Nummer, in der sich McLaughlin quasi selbst die Bälle zuspielt, sich weiter und weiter in Rage zupft, sich wieder zurückfallen lässt, erneut die Spannung aufbaut und das Publikum begeistert mitgeht. Mit einer feinen Arabeske klingt das Stück aus.

Auch Di Meola lässt es in seiner „Trilogy Suite“ filigran, aber schon ultraschnell angehen, baut kontemplative, an Renaissance- und Barockmusik erinnernde Passagen ein und endet vorerst mit einem „Ping“. Legt dann noch ein paar Läufe nach. Abwechselnd Melancholie und überschäumende Lebensfreude bestimmen das Solo des Flamenco-Papstes de Lucia. Auch er ist tief in sein Spiel versunken, äußerst konzentriert.

Drei Cracks im Ring

Witzig, dass das Tempo wieder anzieht, die Raumtemperatur, der Adrenalin- und Testosteronspiegel spürbar steigen, wenn die drei Gitarrencracks erneut zusammen im Ring sind. Da will jeder sich und den anderen beweisen, dass er der King ist. Gleichwohl: „El Pañuelo“, das extrem spannende und facettenreiche „Meeting of The Spirits“ und besonders „Orpheo Negro“ lassen keine Wünsche offen: Präzises Ensemblespiel trifft auf viel Leidenschaft.