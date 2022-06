Ausstellung im Kunstraum 21 : Göttlicher Hauch von Schönheit

Bonn Hella Berent, Johanna Hess und Babak Saed präsentieren sich im Kunstraum 21 in der Bonner Adolfstraße.

Göttlicher Beistand kann in der Kunstwelt nicht schaden. Und so freut man sich über die Botschaft „Buddah was here“, die man als Titel einer ganz neuen, großformatigen Papierarbeit von Hella Berent liest. Berent ist Teil eines im Galerieprogramm bewährten Künstlertrios, das in Hans Vetters Kunstraum 21 in der Bonner Adolfstraße ausstellt. Neben Berent, die mit ihrer Staffelung und Schichtung grafischer und gestischer Elemente einen spannungsvollen Bildraum erzeugt, in dem Göttliches ebenso Platz findet wie ein „Unusual substance of beauty“, ein ungewöhnlicher Hauch von Schönheit, präsentieren sich die Bonner Malerin Johanna Hess und der Wortkünstler Babak Saed, Bonner Kunstpreisträger des Jahres 2000. Am vergangenen Samstag war Eröffnung.