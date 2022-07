Nachruf : “Goodfellas“-Darsteller Paul Sorvino gestorben

Bonn „Goodfellas“-Star Paul Sorvino ist tot. Der mit 83 Jahren gestorbene Schauspieler schuf als Paul Cicero eine überlebensgroße Kinogestalt.

In Martin Scorseses Film „Goodfellas“ aus dem Jahr 1990 heißen fast allle Italo-Gangster Paul oder Paulie. Paul Sorvino verkörperte Paul Cicero: ein Mafiafamilienoberhaupt, das ansteckende Jovialität ausstrahlte und gleichzeitig eine unter den weichen Gesichtszügen zunächst kaum wahrnehmbare Grausamkeit. Der Mann, der niemals ein Telefon benutzte und – in einer Episode im Gefängnis – als Genussmensch Knoblauch mit einer Rasierklinge hauchdünn schnitt, ging über Leichen. Besser, ihn nicht zu reizen. Als der Darsteller erfuhr, dass auch seine Tochter, Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino („Geliebte Aphrodite“) zu den Opfern des übergriffigen Filmproduzenten Harvey Weinstein gehörte, sandte Sorvino ihm eine Botschaft: Weinstein solle froh sein, wenn er im Gefängnis lande. Andernfalls drohe ihm Gewalt seitens Sorvinos: „I will kill the motherf***er.“