„Die Currywurst Queen“ Premiere in Bonn : Gourmet-Imbiss statt Frittenbude

Bonn Im Contra-Kreis-Theater feierte das Stück „Die Currywurst Queen“ Premiere. Imbissbuden-Besitzerin Dörte kommt darin unverhofft zu Reichtum und krempelt ihr Dasein um.

Die aufgeweckten Senioren auf der Suche nach Supermarkt-Schnäppchen kommen etwas später, die Hippies und die hippen Start-Up-Typen erst, wenn der Tag schon weiter fortgeschritten ist. Es ist also ein bunter Querschnitt durch die Gesellschaft mit Stammgästen eher aus der unteren Einkommensklasse und Zufallsgästen aus höheren Regionen. Das überraschend auftauchende Flugbegleiterinnen-Ballett in türkisfarbenen Uniformen macht jedenfalls klar: Wenn der Nahverkehr schon nicht funktioniert, muss die Freiheit über den Wolken wohl grenzenlos sein.

Die sympathische Dörte hat für alle ein gutes, gern auch robustes Wort und vor allem ein großes Herz. Leider sieht es – deswegen oder trotzdem – finanziell nicht so rosig aus, weshalb eine strenge Gerichtsvollzieherin (Thea Seibert von Fock) mit der Pfändung der Currywurstbude droht. Da hilft auch Dörtes geliebter Goldfisch Polly nichts, der sich in seinem Glas wahrscheinlich für einen sündhaft teuren Koi hält. Womit die Story der „Currywurst-Queen“, die am Dienstag im ausverkauften Contra-Kreis-Theater ihre stürmisch umjubelte Bonner Premiere feierte, fast schon klar ist. Denn Wunder gibt es zwar immer wieder, und mit siebzehn hat man noch Träume, aber Polly wäre im edlen Luxusteich schnell verloren.

Schick beleuchteter Edel-Imbiss

Dörte findet also einen Haufen Geld, wünscht sich nicht mehr nur eine neue Fritteuse, sondern will aus ihrem schlichten Imbiss einen Gourmet-Treffpunkt für die urbane Schickeria machen. Für Leute mit „Style“ und Kohle. Im Bühnenbild von Tom Grasshof hat sich die alte Currywurstbude nach der Pause in einen schick beleuchteten Edel-Imbiss verwandelt mit Champagner-Ausschank und französischem Koch (Tobias Ziebold), der seine Menü-Lyrik sternverdächtig zelebriert. In der Inszenierung von Axel Weidemann prasseln die Pointen und Gags in atemberaubendem Tempo. Immer wieder für Überraschungen gut sind auch die Kostüme von Monika Seidl. Rund fünfzig Outfits hat sie den neun, irrwitzig schnell die Rollen wechselnden Akteuren auf den Leib geschneidert, was eine perfekte Logistik hinter den Kulissen verlangt.