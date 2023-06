Skulpturenschau im Katharinenhof Grazien tanzen im Park

Die Künstlerin (Jahrgang 1968), die unter anderem Sprecherin des Kunstzentrums Wachsfabrik im Kölner Süden ist, ist in Bonn keine Unbekannte. Sie hat unter anderem am Werkhaus der Alanus Hochschule studiert, ist Mitglied des Künstlerinnenverbands Gedok Bonn und hat ihre Werke wiederholt in Bonner Ausstellungen gezeigt. Zuletzt war sie in der „Tangentiale“ im Künstlerforum zu sehen. Die Schau war Teil des BTHVN-Jubiläumsprogramms. Zuvor präsentierte sich Payrebrune unter anderem in der Abtei Brauweiler, im Rahmen der Kunstmesse im Frauenmuseum Bonn und im Düsseldorfer Landtag. Ihre nächste Ausstellung in Bonn wird am 6. Oktober in der GIZ eröffnet. Da stellt sich die Künstlerin unter dem Titel „Unsere Neun“ mit Mitgliedern der Gedok vor.