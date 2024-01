Bonner Haus der Geschichte Gute Bilanz fürs Haus der Geschichte

Vor der für 2025 geplanten vollständigen Neukonzeption der Dauerausstellung „Deutschland nach 1945“ – bei laufendem Wechselausstellungsbetrieb – hat die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit ihren Standorten Bonn, Berlin und Leipzig die Corona-Delle fast wettgemacht: Im ersten vollen Öffnungsjahr seit Beginn der Pandemie kamen 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher. Damit nähert sich die Bilanz der Besuchszahlen der Zahl vor den pandemiebedingten Schließungen an. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 hatte die Stiftung durchschnittlich 60 bis 70 Prozent weniger Besuche als 2019. Damit befand man sich im bundesweiten Trend. Bereits 2022 registrierten die Dauerausstellungen an allen Standorten der Stiftung steigende Besuchszahlen. 2023 näherten sich die Zahlen nun erstmals wieder den Zahlen vor der Pandemie an – sowohl in den Dauerausstellungen als auch in den insgesamt zehn Wechselausstellungen.