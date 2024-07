Zeitenwende-Rede des Kanzlers Haus der Geschichte sichert sich Scholz-Manuskript

Drei Tage nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf das gesamte ukrainische Staatsgebiet hatte der Kanzler am 27. Februar 2022 seine Rede zur grundlegenden Veränderung unserer Sicht auf die Gegenwart gehalten. Der Überfall Russlands markierte eine Zäsur in der Geschichte seit dem Ende des Kalten Krieges. Scholz betonte folgerichtig die Notwendigkeit eines realistischen Blicks auf die Welt und das Erfordernis, militärisch abwehrbereit zu sein. Dieser „Paradigmenwechsel ist schon heute in die Zeitgeschichte eingegangen und findet daher zukünftig seinen Platz in der neuen Dauerausstellung des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im vorerst letzten Kapitel der neuen Dauerausstellung wird vor dem Hintergrund von Putins Krieg gegen die Ukraine die Frage nach der neuen Rolle Deutschlands in einer multipolaren Welt sowie nach den Auswirkungen des Konflikts auf Deutschland gestellt. In diesem Kapitel wird Scholz‘ Zeitwendenrede zu sehen sein.