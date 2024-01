Diskussion in der Burg Lede Herren im Ring

Ihr Lächeln mutet so unecht wie die Muskelberge an. Die Posen wirken nicht nur verkrampft, sie sind es, sollen auch noch die letzte Muskelfaser aus dem Körper pressen. Die ölglänzende Haut ist zum Zerreißen gespannt. Noch eine Bewegung – und die Herren platzen. Mit seiner akribischen Malerei hat sich Ulrich Lamsfuß dieser menschlichen Oberfläche gewidmet, der Membran, die mal wirkt, als stünde sie unmittelbar vor der Explosion, mal, als wären die Körper zu marmornen Skulpturen erstarrt. Was lässt sich nicht alles aus einem banalen, hirnlosen Poser-Wettbewerb zweier Bodybuilder herauslesen, aus einem Pressefoto, das der gebürtige Bonner zum Gemälde veredelt hat.