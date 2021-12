Geschenktipp zu Weihnachten : Herren solo am Piano

Bonn Geschenktipp aus der Feuilletonredaktion: Neue Alben von Omer Klein, der im Wechsel mit seinem Trio spielt, und Alan Clark solo mit seinen Lieblingsstücken

So introvertiert, traumverloren wie in dem Stück „Kavana“ kennt man den israelischen Pianisten Omer Klein kaum. Im Trio gibt er gerne die Rampensau, peitscht seine Musiker Haggai Cohen-Milo (Bass) und Amir Bresler (Schlagzeug) zu temporeichen Abenteuern. Beide Seiten des Jazzpianisten erlebt man auf seiner aktuellen CD, die „Personal Belongings“ (Warner) heißt und auch sehr persönlich ist. Denn das Album versammelt Kleins Erfahrungen mit der Pandemie, die insbesondere auf der Zwiesprache zwischen Klein und seinem Piano basieren. Der unglaublich aktive Musiker war wegen des Lockdowns zur Heimarbeit verdonnert. Man hat das Gefühl, dass er die Zeit nutzte, um seine Beziehung zum Instrument auf eine neue Basis zu stellen. Er probiert aus, variiert das Tempo, lotet Möglichkeiten aus, spielt seine klassischen Wurzeln aus. Im Wechsel hört man Klein solo und mit seinen Jungs. Der Charakter ist mitunter sehr unterschiedlich. Was die Stücke verbindet, ist Kleins lockerleicher Mix aus orientalischen („Baghdad Blues“) und südamerikanischen („The Magnets“ und „Good Hands“) Elementen Funk und Jazz. Mit einer intensiven Interpretation des Klassikers „What A Wonderful World“ klingt diese besondere CD aus.

Doch nicht nur Omer Klein hat die Zwiesprache mit seinem Klavier gesucht, auch Alan Clark, Keyboarder der Dire Straits, hat sich an den Flügel gesetzt, um Stücke einzuspielen, die ihn die vergangenen 40 Jahre beschäftigt haben. Ein hinreißendes Album mit Nummern von Bob Dylan („I And I“, „Licence To Kill“)und Dire-Straits-Kollege Marc Knopfler. „Backstory“ (Ponderosa) versammelt so schöne Songs wie „Romeo And Juliet“ und „Private Dancer“.