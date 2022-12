Neil Young und „Harvest“: Eine Dokumentation im Rex in Bonn : Herz aus Gold

Doku „Harvest Time“ im Rex

Harvest Cover Foto: Warner

„Harvest“ ist Neil Youngs viertes und zugleich erfolgreichstes Soloalbum. 1972, im Jahr seiner Veröffentlichung, war es trotz eher durchwachsener Kritiken das meistverkaufte Album in den USA.

Das sind die Stücke: Out on the Weekend, Harvest, A Man Needs a Maid, Heart of Gold, Are You Ready for the Country?, Old Man, There’s a World, Alabama, The Needle and the Damage Done und Words.

Die Doku „Harvest Time“ läuft am Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr, und 7. Dezember, 17.30 Uhr, im Bonner Rex-Kino. (t.k.)