Filmtipp : Hinter den Kulissen von Hollywood

Bonn Netflix zeigt David Finchers „Mank“ über die Hintergründe von „Citizen Kane“ und porträtiert den Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz.

Ein Geschäft, bei dem der Käufer nichts als eine Erinnerung bekommt – das ist die wahre Magie des Kinos“ schwärmt der MGM-Studioboss Louis B. Mayer (Arliss Howard), dessen Geschäfte auch in der Weltwirtschaftskrise prächtig laufen. Eine solche Erinnerung, allerdings eine sehr nachhaltige, ist auch Orson Welles‘ „Citizen Kane“ (1941). Das cineastische Meisterwerk gehört bis heute zu den einflussreichsten Filmen der Kinogeschichte. Die Filmproduktionsfirma RKO sicherte 1940 dem als Wunderkind gefeierten Welles absolute kreative Freiheit ohne jegliche Kontrolle zu. Im Studiosystem der damaligen Zeit war eine solche „Carte Blanche“ für einen Debüt-Regisseur ein ungeheuerlicher Vorgang. Genau hier setzt David Finchers Netflix-Produktion „Mank“ ein, in der die Entstehungsgeschichte von „Citizen Kane“ aus der Perspektive des Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) beleuchtet wird. In Hollywood ist der Alkoholiker mit dem losen Mundwerk nur noch leidlich gelitten. Nach einem Autounfall für mehrere Monate ans Bett gefesselt, willigt er in Welles‘ Forderung ein, das Drehbuch in nur zwei Monaten zu schreiben, ohne dass sein Name im Abspann auftaucht. Von der Abgeschiedenheit des Krankenbetts schwingt die Filmhandlung immer wieder zurück in die dreißiger Jahre.