Neu im Kino : Höhenflüge und Abstürze: Der Film „Rex Gildo – Der letzte Tanz“

Liebespaar: Kilian Berger (links) als junger Rex Gildo und Ben Becker als Fred Miekley. Foto: Missing Films

Bonn Halb fiktional, halb dokumentarisch erzählt Rosa von Praunheim von Leben und Karriere des Schlagerstars Rex Gildo. Es ist eine Geschichte von Triumphen und Abstürzen.

Schicksalhafte Begegnung in der Herrenmodenabteilung eines Münchner Kaufhauses. Der junge Ludwig Franz Hirtreiter lernt den Filmproduzenten Fred Miekley kennen. Miekley erkennt in dem Anzugverkäufer das Potenzial für eine Showbusiness-Karriere. Wie es „Colonel“ Tom Parker mit Elvis Presley im globalen Maßstab gelang, formt Miekley seinen Schützling zu einem Star. Mit einem fundamentalen Unterschied: Miekley und der spätere Schlagersänger und Schauspieler Rex Gildo (1936-1999) waren ein Liebespaar, in einer Zeit, als Homosexualität in Deutschland strafbar und in der Gesellschaft weitgehend tabuisiert war.

Der letzte Tanz

Der Filmemacher Rosa von Praunheim erzählt in „Rex Gildo – Der letzte Tanz“ halb fiktional und halb dokumentarisch von Gildos Leben und Karriere, vom Aufstieg in den Schlagerhimmel und von Abstürzen, Depressionen, Alkohol- und Medikamentensucht. Und vom 23. Oktober 1999, als Gildo in Bad Vilbel in einem Möbelhaus vor 3000 Besuchern seinen letzten öffentlichen Auftritt absolvierte. Am Abend desselben Tages stürzte er aus einem Fenster im zweiten Stock seiner Münchner Wohnung. Drei Tage später war er tot.

Der Film, der seinen Gegenstand in die Zeitgeschichte und die Situation von Homosexuellen einbettet, beginnt bewegt und musikalisch. Gildo tritt mit pechschwarzen Haaren, blitzenden weißen Zähnen, weißer Schlaghose und Weste auf und singt seinen Hit „Fiesta Mexicana“ aus dem Jahr 1972. Das vierfache „Hossa! Hossa! Hossa! Hossa!“ eröffnet ein lebensbejahendes, die Ferne feierndes Lied. Das spiegelt die glitzernde Oberfläche eines Lebens im Scheinwerferlicht, das von Inszenierung, Rollenspiel, Entbehrung und Lüge geprägt war. Gildo, der mit Gesangspartnerin Gitte Hænning das Bild eines verliebten Paares weichzeichnete und später seine Cousine Marion Hirtreiter heiratete, konnte nicht sein, was er war. Von Praunheim lässt in einer Spielszene drei alte Frauen vor dem Grab auf dem Ostfriedhof in München aufmarschieren: drei Ultrafans, die nur das offizielle Bild Gildos gelten lassen und den Regisseur angiften: „Rosa von Praunheim, Sie sind eine alte Sau.“

„Hattest du jemals Sex mit Rex?“

Zeitzeugen wie die Journalistin Gudrun Gloth breiten hingegen Gildos Existenzdilemma aus: „Es war ihm ein Anliegen zu sagen: Ich bin absolut nicht schwul.“ Zu Wort kommen auch Vera Tschechowa, Conny Froboess, Costa Cordalis, Cindy (ohne Bert) sowie Bernhard Brink. Und Gitte Hænning, die auf die Frage „Hattest du jemals Sex mit Rex?“ eine Antwort schuldig bleibt.

Im fiktiven, fassbinderhaft stilisierten Rahmen bewegen sich Kilian Berger und Kai Schumann als junger und alternder Gildo, Ben Becker als Miekley und Sidsel Hindhede als Gitte Hænning. Sie sind Protagonisten in dem exemplarischen Drama eines Mannes, der Verlust früh erfahren muss (die Mutter stirbt, als er 13 ist), der seine große Liebe verliert (Mickley stirbt 1988) und gezwungen ist, sich als Frauenheld immer wieder neu zu erfinden, und in Pin-up-Posen und knappen Badehosen erotische Signale an die weiblichen Fans sendet. Als in den 1980er Jahren der Erfolg schwindet, erscheint der dauergebräunte Mann mit der schwarzen Perücke vielen als Karikatur. Einsamkeit ist ein prägendes Thema des Films, der die Erkenntnis des in Straubing geborenen Sohnes eines Postschaffners transportiert: „Ich hatte nie einen richtigen Vater.“ Mickley, heißt es einmal, war „sein Schutz und sein Schirm“.