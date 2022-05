Jazzfest Bonn im Landesmuseum : Höhepunkt zur Halbzeit

Bonn Vincent Peirani begeistert mit seinem Trio und dem Projekt „Jokers“ beim Jazzfest Bonn im Landesmuseum, Shannon Barnett setzt mit ihrem Quartett auf die Spannung zwischen Posaune und Saxofon.

Sie hatten sichtlich Spaß, die Drei auf der Bühne des LVR-Landesmuseums. Und der Funke sprang augenblicklich auf das Publikum über, das Wachs in den Händen von Vincent Peirani und seinen beiden Mitmusikern, dem Gitarristen Federico Casagrande und dem Schlagzeuger Ziv Ravitz, waren. Ob der Akkordeonist Peirani in der wehmütigen Ballade „Les Larmes du Syr“ schwelgte oder es bei der Nummer „This is the New Shit“ der Metal-Band Marilyn Manson richtig krachen ließ, ob er das hinreißend zarte Wiegenlied „Ninna Nanna“ auf der Accordina intonierte oder mit dem Hammer-Song „River“ von Bishop Briggs die Hörnerven im Parkett testete – das Publikum folgte ihm willig und durch und durch begeistert. In den langsamen Stücken konnte man sich getrost fallenlassen, wenn es heftig wurde, ging man einfach mit durchs Feuer.