Adrienne Haan im Pantheon Hommage an den Big Apple

Es war eine Weltpremiere im Pantheon: Am vergangenen Dienstag hat die Sängerin Adrienne Haan ihr neues Programm „New York, New York“ vorgestellt, eine Hommage an ihre Wahlheimat, an das Great American Songbook und an die legendären amerikanischen Komponisten der 30er bis 60er Jahre, an Irving Berlin, Cole Porter, Bert Kaempfert sowie George und Ira Gershwin. Eine sichere Bank, schließlich kann man mit den Evergreens und Gassenhauern kaum etwas verkehrt machen.