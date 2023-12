Ausstellung im Kunstraum 21 Hommage an Hans Vetter

Babak Saed, ebenfalls ein fest etablierter Künstler der Galerie, ist mit zwei Editionen aus gelasertem Acrylglas und Edelstahl vertreten. Beide stammen aus diesem Jahr, „MEIN-WAERTS-Dein“ in rot und ganz frisch die „Blumen“. Es gibt sie in verschiedenen Farbkombinationen mit Schnittflächen in den Buchstaben, was dem Wort eine unerwartete robuste Wirkung gibt. Recht neu in Vetters Künstlerliste sind Katrin Laade und Frauke Wilhelm. Laade zeigt mit der Arbeit „folded red“, wie sie selbst sagt, ein Experiment. Der große runde Nesselstoff, mit Acryl und Sprühfarbe behandelt und in scharfe Falten gelegt, wagt den Sprung in die dritte Dimension. Auch Frauke Wilhelm arbeitet mit textilen Materialien. Die maskenhafte Arbeit „pink“ aus 2004 schaut gleich am Eingang über die Köpfe der Besucher und regt die Fantasie an. Neu entstanden ist das abstrakte Wandobjekt „fake“, dem ein gebürstetes und mit Farbe behandeltes Stück Flokati zugrunde liegt.