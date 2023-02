„Kissin Time“ von Marianne Faithfull : Hymne an die Liebe

Marianne Faithfulls Album „Kissin Time“, das ursprünglich 2002 erschienen ist, gibt es nun als Neuauflage. Mit dabei sind auch bislang unveröffentlichte Songs.

Der Name Marianne Faithfull war zuletzt meistens mit schlechten Nachrichten verbunden – und mit Akten trotzigen Widerstands der englischen Sängerin (76). Nachdem sie fast an Corona gestorben war und das Singen ihr praktisch unmöglich wurde, veröffentlichte Faithfull 2021 das Album „She Walks In Beauty“. Zu meditativer Musik von Warren Ellis rezitierte sie elf Gedichte. Nun zu einer guten Nachricht: Das 2002 erschienene Album „Kissin Time“ ist auf CD, LP und digital neu aufgelegt und erweitert worden, unter anderem mit den bisher unveröffentlichten Songs „The World Between“ und „If You Don’t Touch Yourself“ (BMG).

Zusammen mit den Kollegen Beck, Billy Corgan, Dave Stewart, Jarvis Cocker, Matt Sweeney, Etienne Daho und der Band Blur wagte sie einen ehrgeizigen Stilmix: vom elektro-erotisch pulsierenden „Sex With Strangers“ bis zur autobiografischen Ballade „Like Being Born“. Auch der 1938 als Christa Päffgen in Köln geborenen und 1988 auf Ibiza gestorbenen Sängerin Nico widmete sie ein gemeinsam mit Dave Stewart geschriebenes Lied. „Song For Nico“ hebt mit der lakonischen Zeile „Born in 1938 / A good year for the Reich“ an und entfaltet danach eine Faithfull-typische melancholische Intensität. „I’m On Fire“, das sie ursprünglich mit dem Beach Boy Brian Wilson erarbeiten wollte, versteht die Sängerin als „Hymne an die Liebe“. Sie hat – stellvertretend für das ganze Album – auch nach 20 Jahren nichts von ihrer Strahlkraft verloren.