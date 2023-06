Sportfreunde Stiller in Bonn Hymnen auf das gute Leben

Nein, singen kann Peter Brugger einfach nicht. Immer noch nicht, muss man sagen, trotz einer inzwischen fast 30-jährigen Karriere als Musiker und Frontmann der Sportfreunde Stiller. Aber wozu auch? Die Fans, die sich an diesem Abend auf dem Bonnlive-Open-Air-Gelände versammelt haben, genießen das Konzert des Trios schließlich selbst auf diesem Level in vollen Zügen und singen die Lieder ausgelassen mit, sodass Bruggers intonationsschwache Stimme mitunter gar nicht gebraucht wird. Kein Wunder also, dass die Sportis nach einer selbst verordneten Auszeit wieder an jenem Punkt anknüpfen, an dem sie 2018 aufgehört haben und der wiederum musikalisch und konzeptionell mehr oder weniger deckungsgleich mit ihrem Einstand ist: Alles bleibt so, wie es war, mit hymnisch grölenden Fan-Gesängen auf und für das Leben und wild rockenden, im Grunde aber überschaubaren Kompositionen aus dem Grabbelkasten des Indie-Pop. Egal, für den Erfolg reicht es, alles andere wäre eine unnötige Anstrengung. Und auf die hat das Trio schlicht und ergreifend keine Lust.