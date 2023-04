Die kanadische Band Mystery in der Harmonie in Bonn Hymnen von epischer Länge

Weiter geht es, immer weiter. Nur nicht aufhören. Immer wieder treiben neue Klang-Gebilde durch den Saal der Harmonie, neue Motive, neue Ideen, alle unterschiedlich und doch irgendwie zusammen passend, wie ein gigantisches Puzzle voller akustischer Strahlkraft. Keine Frage: Was die kanadische Prog-Rock-Band Mystery an diesem Donnerstagabend abliefert, ist mindestens phänomenal, häufig sogar besser und niemals langweilig. Dabei pflegen die Kanadier um Mastermind Michel St-Père eigentlich einen vergleichsweise eingängigen Stil, verzichten weitgehend auf die sonst in der Szene so beliebten Ton-Experimente und die komplexen Verschachtelungen – aber gerade deswegen können sie ihre starken Melodien auch in epischer Breite ausspielen und die Stücke atmen lassen. Was Wunder wirkt. Und auch eine Kunst an sich ist.