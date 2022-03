Lesung im Haus der Bildung : „Ich liebe Störungen und Dekonstruktion“

Bonn Autorin Ulrike Almut Sandig liest im Haus der Bildung wie eine Hohepriesterin der Lyrik. „Mir gefällt der Gedanke, Dinge zu tun, die scheitern könnten“, erklärt sie.

Aus Solidarität zu ihren ukrainischen Freunden trägt Ulrike Almut Sandig ein Wyschywanka-Trachtenhemd, als sie am Freitagabend im großen Saal im Haus der Bildung zu Gast ist. Auf Einladung des Bonner Literaturhauses stellt die Lyrikerin, die im Sommersemester 2021 die Thomas-Kling-Poetikdozentur an der Bonner Universität innehatte, ihren aktuellen Gedichtband „Leuchtende Schafe“ vor. Aber der Krieg in der Ukraine lässt sich auch an jenem Abend nicht ausblenden. „Wir werden über Jahrzehnte eine ukrainische Community haben, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch im Baltikum und in anderen EU-Staaten“, sagt Sandig. „Und wir werden Jahrzehnte damit beschäftigt sein, das zu verarbeiten, was jetzt gerade passiert.“ Mit Tränen in den Augen berichtet die Dichterin von einer befreundeten ukrainischen Autorin, die nirgendwo mehr erreichbar sei.