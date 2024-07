Sommerfestival in Köln „Ich ruf’ dich an, Schatz!“

Im Jahr 1905 kreiert Choreograf Michel Fokine für Anna Pavlova, erste Tänzerin im kaiserlichen Ballett des St. Petersburger Mariinski-Theaters, zu Musik aus Camille Saint-Saëns‘ „Karneval der Tiere“ ein Solo. Es heißt „Der sterbende Schwan“ und wird die damals 24-Jährige weltberühmt machen. In ihrer Darstellung des Sterbens vereint sie Anmut, Grazie und Schönheit. Drei Eigenschaften, die auch Tatiana Youbetyabootskaja in Vollendung verkörpert. Aber die Primaballerina, die in Wirklichkeit ein Mann ist und Andrea Fabbri heißt, bringt noch eine vierte Eigenschaft mit, die dem Premierenpublikum Juchzer des Entzückens entlockt: Komik.