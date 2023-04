Tokio Hotel vor ihrem Gastspiel in Köln „Wir blicken selten zurück“

Sie sind die Paradiesvögel des Pop in Deutschland. Und im April 2023 wieder auf der Bühne. „Beyond The World“ haben Tokio Hotel ihre Tour getauft, die sie durch ganz Europa führen wird. Gitarrist Tom Kaulitz und Bassist Georg Listing sprachen mit GA-Mitarbeiter Olaf Neumann über Außenseitertum, aufgesetzte Fröhlichkeit und das Leben in den Metropolen Berlin und Los Angeles