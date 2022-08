Die Rückkehr des Yps-Heftes : Im Land der viereckigen Eier

Der Egmont Ehapa Verlag lässt eine Institution wieder aufleben, die heute 45- bis 60-Jährige durch wichtige Jahre ihres Lebens begleitete: das Yps-Heft. Wir schwelgen in Erinnerungen und verraten, mit welchem Gimmick die Neuauflage aufwartet.

Nostalgie in der Corona-Krise

Weil es gerade einmal vierzig Jahre her ist, dass man mit Spannung erwartete, mit welchem Gimmick das neue Yps-Heft am Kiosk wohl wieder aufwarten konnte, hat sich der Egmont Ehapa Verlag zur Reanimation entschieden. Schließlich ist die Klientel von damals mit ihren inzwischen 45 bis 60 Jahren auch noch für jeden Neuanfang zu haben, sofern die Hefte mit den Gasdruck-Raketen oder dem Fingerabdruck-Pulver nicht ohnehin noch die eine oder andere Hausbibliothek zieren. Und mit Beigaben wie dem Sonnenenergieofen oder dem Mini-U-Boot mit Gasantrieb waren die Erfinder eigentlich schon damals ihrer Zeit um vier Jahrzehnte voraus. Nicht zu vergessen der schwarze Solarzeppelin, der zu einem Anstieg der Ufo-Sichtungen in Deutschland führte.