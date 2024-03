Der Weg zum Impressionismus in Köln Im Licht der Moderne

Es ist vielleicht alles eine Frage des Lichts. Da leuchten die nach allen Regeln der akademischen Kunst akkurat gemalten nackten, wie gemeißelt anmutenden Leiber quasi aus sich selbst heraus. Da gibt es Landschaften in erdigen Tönen und Seestücke in kalten Blauvaleurs. Und schließlich ein Bild wie Claude Monets 1866/67 mit schnellem, flüchtigem Pinselstrich gemaltes Frühwerk „Frauen im Garten“: Sonnenstrahlen fallen durch die Blätter auf vier Frauen in langen, hellen Kleidern und einen Busch weißer Rosen. Die Strahlen werden von den Kleidern, von den Haaren, vom Sonnenschirm, von den üppigen Blumensträußen reflektiert. Es wirkt, als habe endlich jemand das Licht angeknipst und das Leben aktiviert.