Bundeskunsthalle: Programm 2023 : Im Rausch der wilden Zwanziger

Die wilden Zwanziger: Max Beckmanns „Rugbyspieler“ aus dem Jahr 1929. Das Bild kommt aus dem Lehmbruck Museum, Duisburg, nach Bonn. Foto: Kirtz

Bonn Von den 1920er Jahren und Josephine Baker bis zu Immanuel Kant und zur Postmoderne reicht das Programm der Bundeskunsthalle des Jahres 2023. Deutlicher Besuchereinbruch gegenüber 2019.

In der Ferne glänzt unser Morgen. Hoch das durchsichtige, Klare! Hoch die Reinheit! Hoch der Kristall!! Und hoch und immer höher das Fließende, Grazile, Kantige, Funkelnde, Blitzende, Leichte…“ jubelte der Architekt Bruno Taut im Jahr 1920. Und es ging damals nicht nur um Architektur, sondern um die Dynamik eines entfesselten Jahrzehnts. Zitiert in Harald Jähners „Höhenrausch“, ein faszinierendes Sachbuch über die Weimarer Republik, das sich wie ein Krimi liest. Die neuere Literatur über die 1920er Jahre ist uferlos. Ins Schrille, Spektakuläre wendet die Serie „Berlin Babylon“ diese Epoche zwischen den beiden Kriegskatastrophen des 20. Jahrhunderts. Mit der Ausstellung „1920er! Im Kaleidoskop der Moderne“ widmet sich nun auch die Bundeskunsthalle 2023 dem quecksilbrigen Jahrzehnt, das so vieles neu definierte, die Mode, das Wohnen, die Frauenbilder, eigentlich alle Lebensbereiche. In drei Kapiteln sollen die angeblich „Goldenen Zwanziger“ erschlossen werden. Es geht um die Metropole als Biotop und Zerrbild der Moderne, um die „neue Frau“ und um das Alltagsleben, die Medien, die Bereiche Wohnen und Freizeit.

Streifzug durch die Postmoderne

Die Ausstellungen des Jahres 2023 Von den Goldenen Zwanzigern bis Kant Josephine Baker, 1948. ⇥ Foto: KAH Foto: bpk | Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais | Studio Harcourt/MAP - RMN-GP 1920er! Im Kaleidoskop der Moderne, 1.3. bis 30.7: Ausstellung über die Zeit der Weimarer Republik mit den Themen Metropole, „Neue Frau“ und Alltag. Interactions. 30.4./1.5. – Mitte Oktober: Künstlerische Intervention auf dem Dach der Bundeskunsthalle. Josephine Baker. Freiheit – Gleichheit – Menschlichkeit, 18.5.-24. 9: Porträt der Tänzerin und Aktivistin gegen Rassismus. Wer wir sind, 24.5.-8.10.: Ausstellung über die Einwanderungsgesellschaft Deutschland, gemeinsam mit dem Kölner Dokumentationszentrum für Migration in Deutschland. Postmoderne 1967-1992, 29.9.2023-28.1.2024: Der Stil und Geist einer Zeit, in der unter anderem etliche Museumsbauten in Deutschland entstanden, darunter Gustav Peichls Bundeskunsthalle. Bundespreis für Kunststudierende, 27.10.2023-7.1. 2024: 22 Kunsthochschulen nominieren jeweils zwei Vertreter. Immanuel Kant und der Geist der Aufklärung, 24.11.2023-10.3.2024: Porträt des Philosophen Kant und seiner Stadt Königsberg, die in einer virtuellen Rekonstruktion erlebbar wird. Anna Oppermann, 8.12.2023-7.4.2024: Schau über die 1993 gestorbene Konzeptkünstlerin. (t.k.)

Der zweite kulturgeschichtliche Streifzug umfasst fast drei Jahrzehnte und widmet sich der Postmoderne der Jahre 1967 bis 1992. Größtes Exponat ist die Bundeskunsthalle selbst, eine postmoderne Architektur im Geist der euphorischen Museumsbauten, die etwa in München, Frankfurt und Stuttgart entstanden. Doch es ist nicht nur die Zeit der gebauten großspurigen Gesten, sondern auch der ersten Mobiltelefone, PCs und Spielkonsolen, die Zeit von Memphis-Design, Boy George, Schulterpolstern und Miami Vice. „Nicht nur ein Fall für Nostalgiker“, meint Kurator Kolja Reichert, der auch die Geschichte des Neoliberalismus und der Informationsgesellschaft nachzeichnen will.

Immanuel Kant und Königsberg

Der dritte kulturpolitische Parcours blickt 300 Jahre zurück nach Königsberg und auf den Philosophen Immanuel Kant und den Geist der Aufklärung. Seine vier Kernfragen „Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Was ist der Mensch?“ werden durchdekliniert und in einem Panorama präsentiert, das bis ins Kant-Jahr 2024 hineinreicht. „Da wird Bonn zum Kant-Hotspot“, meint die Kuratorin Agnieszca Lulinska. Genauer: Die Bonner Universität plant einen internationalen Kant-Kongress in der zweiten Jahreshälfte, die Bundeskunsthalle überbrückt die Zeit zwischen der Kant-Schau und dem Kongress mit einer öffentlichen Ringvorlesung. Doch da sind wir schon im Jahr 2024.

Mit den drei kulturhistorischen Streifzügen dürfte es der Bundeskunsthalle 2023 gelingen, wieder ein breiteres Publikum anzusprechen und aus dem Besuchertief herauszukommen. Intendantin Eva Kraus sprach zwar bei der Präsentation des Jahresprogramms von „großen Aufs und Abs“, die man „gut überstanden habe“. Doch die Lage ist ernster: Der Kaufmännische Geschäftsführer Oliver Hölken hofft, dass man das Jahr 2022 mit 230 000 Besuchern abschließt. Was einen gewaltigen Schlussspurt als Voraussetzung hätte. Die Besucherzahl liegt damit mehr als 50 Prozent unter dem Ergebnis des letzten Jahres vor Corona, 2019. Hölken gab sich zurückhaltend optimistisch und meinte, es deute sich eine Erholung an. Dafür gibt es neue Probleme: „Steigende Kosten im Energiebereich machen uns Sorgen.“

Leere Theater, ausbleibende Museumsbesucher

Kraus kündigte das Format „Wo sind denn alle?“ an, in dem Fragen nach den Gründen für leere Theater und ausbleibende Museumsbesucher gestellt werden. Derweil baut das Haus unter dem Motto „soziale Nachhaltigkeit“ seine gesellschaftspolitische Schiene aus, gönnt sich einen Bürgerrat, lädt zum Festival „Das (neue) Wir“ Künstler, Aktivisten und Theoretiker zum Austausch über die neue Kulturpolitik und den Slogan „Kunst und Kultur für alle!“ ein. Passend dazu läuft die Ausstellung „Wer wir sind“, eine von Johanna Adam kuratierte Schau, die Deutschland als Einwanderungsgesellschaft porträtiert und rassistische Strukturen im Land dokumentiert. Die Ausstellung soll eine Art Skizze für das Kölner Museum „Haus der Einwanderungsgesellschaft“ vom „Dokumentationszentrum Migration in Deutschland“ (Domid) sein.

Brennpunkt Bad Godesberg

Mit einem ehemaligen Ladenlokal, das auf den Namen „Salon 53177“ getauft wurde, initiiert die Bundeskunsthalle ein sogenanntes Community Outreach-Projekt im Bonner Stadtteil Bad Godesberg. Es geht um Rechtsextremismus und Rassismus und darum, so Kraus, ein „Publikum zu aktivieren“, das sonst keinen Kontakt zur Bundeskunsthalle hat.

Die mit Hannah Arendt und Simone de Beauvoir gestartete historische Frauenreihe wird mit der charismatischen und nicht unumstrittenen Tänzerin und Aktivistin gegen Rassismus, Josephine Baker, fortgesetzt. Eine weitere historische Position steht Ende des Jahres auf dem Programm: In einer großen Retrospektive soll das Werk der Konzeptkünstlerin Anna Oppermann (1940-1993) vorgestellt werden. Gezeigt werden mitunter raumgreifende, sogenannte „Ensembles“ aus Zeichnungen, Fotografien und Objekten.

