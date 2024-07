Neu im Kino: „Tatami“ Im Würgegriff der Gegnerin und des Regimes

Leila liegt am Boden. Ihre Gegnerin hat sie in den Schwitzkasten genommen. Die Blicke des Publikums in der Arena und die Objektive der Kameras sind auf die iranische Judokämpferin gerichtet. Schlägt sie ab und gibt den Traum auf den Weltmeisterschaftitel auf oder hält sie durch und befreit sich aus dem Würgegriff? Die Frage ist in Guy Nattivs und Zar Amirs „Tatami” nicht nur sportlicher Natur und der Würgegriff kann als Metapher für die Lebenssituation der Heldin verstanden werden.