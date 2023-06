La Signora im Haus der Springmaus in Bonn-Endenich In der Nische des Wahnsinns

Die Welt ist bekloppt, da ist sich Carmela de Feo ganz sicher. Total irre, balla balla. Ist aber egal. Schließlich ist La Signora nach eigener Aussage noch bekloppter und zudem auf dem besten Weg, ihr Publikum im Haus der Springmaus auf das selbe Level zu bringen. In der Verrücktheit liegt nun einmal die Erlösung, nur so kann man in de Feos Universum überleben. Und wenn sich alle in der Nische des Wahnsinns tummeln, ist es wenigstens schön kuschelig. Was der clownesken Satirikerin mit dem Akkordeon, die auf der Bühne wie ein wild gewordener Flummi hin und her hüpft und sich mit Gesang und Tanz restlos verausgabt, nur recht ist. Selbst eine selbst ernannte Psycho-Königin ist schließlich einsam ohne Untertanen – oder zumindest ohne Gleichgesinnte.