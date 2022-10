Im Dienste Seiner Majestät Charles III. : Neun Vorschläge für die Nachfolge von James Bond

Der Schauspieler Daniel Craig spielte James Bond in den letzten Filmen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Bonn Wer soll in der Nachfolge von Daniel Craig der oder die nächste 007 werden? Die Redaktion des General-Anzeigers hat sich dazu Gedanken gemacht. Hier sind neun Vorschläge – nicht immer ganz ernst gemeint.



Die Diskussion um die Nachfolge von Daniel Craig als 007 ist entbrannt – die Produzenten Barbara Broccoli und ihr Halbbruder Michael G. Wilson hatten nach „Keine Zeit zu sterben“ (2021) angekündigt, in diesem Jahr über die Besetzung zu entscheiden. Die Rolle eines Mannes sollte nicht mit einer Frau besetzt werden, stellte Broccoli fest. Auch Phoebe Waller-Bridge, die am Drehbuch von „Keine Zeit zu sterben“ mitgeschrieben hat, hält nichts von der Idee einer „Bondine“. Wir haben uns in der Redaktion umgehört und Vorschläge – seriöse und nicht so ernst gemeinte – eingesammelt.

Schauspieler Jörg Hartmann bei einem Fototermin bei Dreharbeiten zum Dortmunder "Tatort“ Foto: dpa/Henning Kaiser

Die Tage von Gentleman-Agenten sind vorbei. Verrückte Zeiten brauchen einen Weltretter, der dem Wahnsinn selbst nicht abgeneigt ist. Und so wäre es nur konsequent, wenn sich der Dortmunder „Tatort“-Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) aus dem Ruhrpott-Ableger der Krimiserie in den Auftrag Seiner Majestät Charles III. versetzen lässt. Allein sein irrer Blick sollte ausreichen, dass Kleinganoven sofort zu singen beginnen – und wenn Faber zu wüten beginnt, streckt jeder Schwerverbrecher sofort die Waffen. Überhaupt dürfte Faber jedem psychopathischen Superschurken geistig stets einen Schritt voraus sein. Dafür braucht der Kult-Kommissar auch keinen teuren Technik-Schnickschnack des Geheimdiensttüftlers Q. Den britischen Schatzkanzler dürfte das freuen. Statt mit einem Aston Martin knattert Faber mit seinem Manta GSI durch Monte-Carlo. Dr. No jagt er vor dem abendlichen Gang in die Kneipe, operiert dem Beißer vor dem dritten Pils mit bloßen Händen die Stahlzähne aus dem Mund und zeigt anschließend Le Chiffre, dass nicht Poker, sondern Skat ein Spiel für Männer ist. Die Dortmunder Unterwelt dürfte aufatmen, das britische Establishment die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, Geheimdienstchef M noch mehr schlaflose Nächte haben, aber die Welt wäre ein sichererer Ort. Und an der Kinokasse kann es nur ein Erfolg werden. Alles andere wäre total verrückt. Christoph Meurer

Brite muss er sein, nicht zu alt und auf lange Sicht verfügbar. So haben die Halbgeschwister Michael G. Wilson und Barbara Broccoli das Anforderungsprofil von ihrem Vater, dem Produzenten Albert R. Broccoli, übernommen. Aber wann vom alten Muster abweichen, wenn nicht jetzt? Der nächste James Bond ist der erste 007 im Namen des Königs. Deshalb weg vom alten Rollenbild: Der Franzose Omar Sy ist der richtige Mann. Einer wie das Vorbild nach Ian Fleming: maximal männlich, ein smarter, galant-ironischer Macho im Maßanzug – nur viel moderner. Und damit passend zur Entwicklung, die 007 glücklicherweise im Laufe der Jahre durchgemacht hat. Für das Britische der Rolle könnte er ja eine Corgie-Dame zur Seite bekommen, die er bei Einsätzen in die Obhut von Jane Moneypenny gibt. Tanja Schneider

Omar Sy als Gentleman-Gauner Assane Diop in einer Szene der Miniserie „Lupin“. Foto: dpa/Emmanuel Guimier

Unser Vorschlag für die Besetzung des neuen James Bond ist klar: Udo Lindenberg. Er ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber er hat sich immer wieder als Stehaufmännchen bewiesen. Ganz so wie Bond, James Bond. Er hat einen Schlapphut auf und trägt Sonnenbrille – notwendige Accessoires für den Agentenalltag, das weiß jeder, der schon einmal Yps-Geheimagent war. Lindenberg hat auch schon mal zugegeben: „Wir waren Detektive, die Hüte tief im Gesicht!“ Muss man mehr sagen? Jetzt ist endlich mal ein alter weißer Mann dran. Klar, er ist nur ein Fall für den Übergang, aber das verschafft uns die nötige Zeit, einen würdigen Nachfolger zu finden, der allen notwendigen Kriterien gerecht wird. Denn das ist gar nicht so leicht! Jörg Manhold

Sänger Udo Lindenberg. Foto: dpa/Marcus Brandt

Das britische Weltreich ist untergegangen. Seine letzte Repräsentantin ist jüngst verstorben. Boris Johnson ist in seinem Bemühen, es wieder aufzurichten, über seine eigene Ungeschicklichkeit gestolpert. Jetzt droht die wohl wirksamste Bastion des globalen Anspruchs der Briten den zeitgeistgerechten Forderungen nach irgendwelchen Änderungen in Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht und was auch immer zum Opfer zu fallen. So geht es nicht. Wenn hier etwas zu verteidigen ist, dann dieser leicht aus der Zeit gefallene imperiale Gedanke der Briten, den sie in den Filmen mit Selbstironie zelebrieren. Es muss daher ein Brite bleiben. Außerdem ist das Königshaus gefordert, denn Charles’ Rückgewinnung einstiger Größe lässt sich auf Kanonenboote nicht mehr gründen. Es bedarf einer medialen Offensive. Da Charles selbst kaum infrage kommt, das Königshaus aber derzeit über viele unterbeschäftigte Prinzen und ehemalige Prinzen verfügt, Andrew aus Gründen der persönlichen Fitness nicht mehr zur Verfügung steht, wäre doch an Harry zu denken. Seine chronisch kamerafreundliche Gattin könnte geschickt als Bondgirl ins erwünschte, glamouröse Licht gerückt werden. Dann klappt es vielleicht auch mit der Karriere in Hollywood. Alle wären zufrieden und Harry im Dienste Seiner Majestät Charles III.: Das hätte doch was. Helge Matthiesen

Prinz Harry während der Auslosung der Rugby League Weltmeisterschaft 2021 in den Gärten des Buckingham Palace. Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

Auftritt Ana de Armas: In Daniel Craigs Abschiedsvorstellung als James Bond 2021 in „Keine Zeit zu sterben“ stahl die 1988 in Havanna geborene Schauspielerin dem Star mit einem atemberaubenden Kurzauftritt die Show. De Armas war Paloma, eine junge Agentin, die nonchalant Sex-Appeal, Witz und Durchschlagskraft vereinte – das ideale Profil für einen neuen, zukunftsweisenden Bond. Gut, ein paar Dinge sprechen dagegen. Die Schauspielerin mit kubanischem und spanischem Pass ist keine Britin. Die Rolle des Agenten sollte nicht mit einer Frau besetzt werden, stellte die mächtige Bond-Produzentin Barbara Broccoli im vergangenen Jahr fest: „Ich sehe ihn als Mann.“ Ana de Armas selbst sagt: „Es gibt keinen Bedarf für einen weiblichen Bond.“ Aber, hey, die James-Bond-Endlosserie ist ein Produkt der Kino-Traumfabrik. Zu deren Kernkompetenz gehört es, die (Geschlechter) Grenzen der Wirklichkeit und Wahrscheinlichkeit zu überschreiten. Also bitte bald eine Dialogzeile à la: Der Name ist Bond, Jane Bond.

Dietmar Kanthak

Ana De Armas in Paris. Foto: AP/Vianney Le Caer

Die Zeiten, in denen ein testosterongesteuerter Mann, der nie Schwäche zeigt und angeblich ein „Frauenheld“ ist, die Welt rettet, sind vorbei. Es ist längst überfällig, dass endlich eine Frau die Rolle des James Bond übernimmt. Dass Frauen genauso gut für den Doppelnull-Agentenjob geeignet sind, haben die zahlreichen Assistentinnen von Bond schon in den letzten Filmen gezeigt. Es gibt keine Zweifel daran, dass eine Agentin genauso gut die Welt retten wird wie ihr männlicher Vorgänger. Wenn James Bond auch bei jungen Menschen attraktiv bleiben soll, ist es an der Zeit, den alten Machohelden zu verabschieden und Rollenklischees abzulegen. Der Regisseur hat den Geschlechterwechsel in „Keine Zeit zu sterben“ bereits perfekt eingeleitet, indem er den Charakter von „Nomi“ (Lashana Lynch) einführte. Sie ersetzte Bond als 007-Agentin, als dieser sich im Ruhestand befand. Da Bond im letzten Film gestorben ist, wäre nun der perfekte Zeitpunkt, ihr diesen Posten wiederzugeben. Bleibt nur die Frage, ob „Nomi“ ein passender Namensersatz für „James Bond“ ist – daran müssen die Filmemacher vielleicht noch arbeiten. Marie Schneider

Die Britin Lashana Lynch spielte schon an der Seite von Daniel Craig die coole Geheimagentin Nomi, die Bond Konkurrenz macht. Foto: dpa/Ian West

Nichts an sich gegen Daniel Craig: Aber er hat 007 diese gewisse ironische Leichtigkeit – die „joie de vivre“ – genommen, mit der Sean Connery, Roger Moore und auch Pierce Brosnan den Part zu veredeln verstanden. Es gäbe noch einen, der das hätte – auch wenn es vielleicht etwas Aufwand erfordern sollte, dessen omnipräsente Tätowierungen ein wenig ,,zurückzunehmen“. Einen, der im Duett „Something Stupid“ sogar die kühle Nicole Kidman dahinschmelzen ließ und der eigentlich – selbst verkündet – nichts weiter will, als die Welt zu unterhalten. Dies ist ein durchaus ernst gemeintes Plädoyer für Robbie Williams – und sei es am Ende nur, weil er gelegentlich an den seinerzeit noch jungen, ersten und ultimativen Agenten im Dienste Ihrer Majestät erinnert ...

Ulrike Strauch

Popstar Robbie Williams spricht im MCG in Melbourne. Foto: dpa/James Ross

James Bond ist ernst geworden und brutal. Mit der von Daniel Craig verkörperten Version sind Eleganz, Witz, aristokratisches Flair und die sinnbildhafte Unverwundbarkeit der Figur verloren gegangen. Geblieben sind ihre Arroganz und ein teils unerträglicher Chauvinismus. Sollen Brutalität und das eher burschikose Auftreten Craigs fortgeführt werden, wäre Gerard Butler die ideale Besetzung. Wie einst Sean Connery ein Schotte mit unverständlichem Dialekt und dank der „Olympus-Has-Fallen“-Reihe darin geschult, die Welt (oder zumindest amerikanische Präsidenten) mit größtmöglichem Blutvergießen zu retten, bringt Butler alles mit, was Craig ausgezeichnet hat. Und zudem ist er im Anzug eine echte Augenweide ... Tobias Schild

Der britische Schauspieler Gerard Butler. Foto: dpa/Britta Pedersen

Vor 60 Jahren Als am 5. Oktober 1962 in London der Film „Dr. No“ Premiere feierte, konnte niemand im Publikum ahnen, dass er den Beginn eines popkulturellen Phänomens miterlebte. Der Agententhriller war mit einer Million Dollar Produktionskosten fast ein Low-Budget-Film, der schottische Hauptdarsteller Sean Connery nahezu unbekannt. Die ersten Filmkritiken waren durchwachsen, ein Rezensent von „Time“ etwa fand Connery „ein bisschen albern“. Spannender klang die harsche Kritik des Vatikans – „eine gefährliche Mischung aus Gewalt, Vulgarität, Sadismus und Sex“ – oder des Kreml, der in der Zeit des Kalten Krieges den ebenso hedonistischen wie ruchlosen Agenten James Bond als die Verkörperung des kapitalistischen Bösen verdammte. Der Autor der Romanvorlage, Ian Fleming, hatte Bond nach einem Ornithologen benannt und ihn als „neutrale Figur“ entworfen, als anonymen Staatsbediensteten im Dienst einer Regierungsbehörde. Doch die Filmversion seines Helden unter der Regie von Terence Young begeisterte das Publikum vor 60 Jahren. Und so rettet Bond auf den Tummelplätzen der Reichen und Schönen, zwischen Yachten und Kasinos, bis heute im Auftrag Ihrer Majestät die Welt. Mit bis jetzt 26 Filmen – zählt man „Sag niemals nie“ (1983), Connerys letzten inoffiziellen Bond-Auftritt hinzu – ist die Reihe die erfolgreichste und langlebigste Kinoserie aller Zeiten. „Bond. Mein Name ist James Bond.“ Dieser in „Dr. No“ von Sean Connery mit lässiger Arroganz gesprochene Satz ist seither in jedem 007-Abenteuer zu hören. „Bond“ ist längst eine Marke. Die Filmstarts werden von Merchandising-Kampagnen begleitet. epd

