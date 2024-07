KunstRasen-Konzert: Jamie Cullum verwandelt Jazz zu Pop

Dabei legt Cullum, der spontan zehn Minuten früher anfängt, um auch ja genug Zeit für das gesamte Programm inklusive Zugaben zu haben, gleich mal mit einem Klassiker los: Cole Porters „I Get A Kick Out Of You“ ist einer der schmissigsten Evergreens der Jazz-Geschichte, der ideale Einstieg in einen Abend voller Energie und Spaß und Leidenschaft, an dem alles möglich scheint. Cullum sitzt zwar noch am Flügel, ist aber da schon kaum zu bremsen, stürmt bei „Get Your Way“ schließlich erst an die Congas und dann nach vorne an den Bühnenrand, sonnt sich in der Euphorie von knapp 4200 Fans und haut danach wieder in die Tasten. Jetzt eine Soul-Nummer mit Boogie-Einfluss: Ray Charles, „What I’d Say“. Die hat schon vor 65 Jahren das Publikum in die Ekstase getrieben, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Vor allem, wenn ein geborener Entertainer wie Jamie Cullum zusammen mit einer brillanten Band dieser Nummer ihren eigenen Drive geben. Klasse. Und das ist erst der Anfang.