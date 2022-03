Neues Album und Konzert : Comeback der Jazz-Reihe im Pantheon

Bonn Nach der Coronapause gibt es wieder Jazz im Pantheon: Thomas Kimmerles Reihe startet mit dem Kölner Lars Duppler, seinem Trio und dem neuen Album „Unbound“.

Das sphärische Warmup mit „Silk Spectre“ dauert nur knapp zweieinhalb Minuten. Dann sind sie da, dann legt das Trio eine so coole wie hitzige Nummer wie „The Gateway“ hin, in der Denis Gäbels Saxofon geschmeidig und schnell loslegt, Lars Dupplers wendiger Moog-Synthesizer und das sehr pointiert eingesetzte Schlagzeug von Jens Düppe für eine sehr inspirierte Grundierung sorgen. „The Gateway“ ist buchstäblich das Tor zu einem klasse Album, in dem Duppler mit seinem Trio alle Register zieht. Auch was das Tempo angeht: „Sleepwalker“ etwa taumelt, dehnt sich in Zeitlupe wie ein Schlafwandler, baut allmählich eine Spannung auf, die Stücke wie „Tabori“ in ihrer sprunghaften, fragilen Machart noch steigern, bis ein flüchtiges „Sketch“ daherkommt, das alle Hektik in pures Wohlgefallen auflöst.