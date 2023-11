Programm für 2024 Jazzfest Bonn präsentiert im Frühjahr mehr als 30 Konzerte

Erneut sorgt Materna mit seiner Programmgestaltung für mitunter explosive Mischungen bei den Doppelkonzerten. Da tritt etwa zum Finale des Festivals in der Oper das auf Standards und jazzigen Belcanto abonnierte Quashoff-Trio auf die fetzige mit exzellenten Blechbläsern bestückte Monika Roscher Bigband und ihre spannende Mixtur aus Art Pop, Rock, Electro und Jazz. Eine explosive Paarung ist sicherlich auch die Konfrontation zwischen dem wunderbaren, skandinavisch-kühlen Sound des in Dänemark verorteten Makiko Hirabayashi Trios mit Marylin Manzur am Schlagzeug und dem dichten karibischen Feeling des Quartetts von Harold López-Nussa, das seine Wurzeln in der afro-kubanischen Tanzmusik nicht verleugnen kann. Das ganze im Pantheon, das sich als klasse Jazzclub etabliert hat. Spannend wird sicherlich die klanggewaltige Begegnung des Kirchenmusikers und Ligeti-Experten Frank Danksagmüller an der Klais-Orgel mit Richard Galliano, Erfinder des „New Musette“ am Akkordeon im Bonner Münster. Gänsehaut! Freuen darf man sich auf das Treffen zwischen dem kammermusikalischen Duo der Sängerin und Pianistin Cymin Samawaite und Milan Vogel mit dem Orchester von Gina Schwarz, die dem charismatischen Folksänger Nick Drake ein Denkmal setzt.