Jazzfest Bonn : Jazzfest Bonn muss Konzerte verschieben

Bonn Der Juni sei zu unberechenbar, sagt Jazzfest-Chef Peter Materna, schiebt Konzerte in den Spätsommer und Oktober und kündigt einen Wettbewerb im Juni an

Das zuvor für den 26. Juni geplante Konzert der Jan Garbarek Group wird am 24. Oktober im Telekom Forum stattfinden. Das Bundesjazz­orchester sowie Klaus Doldinger’s Passport werden am 23. Oktober ebenfalls im Telekom Forum auftreten. Dieses Konzert war für den 27. Juni geplant. Für die anderen drei Juni-Konzerte, Tobias Feldmann und Frank Dupree/Frank Dupree Trio, Beethoven-Haus (3. Juni), Roger Hanschel & Auryn Quartett/Silje Nergaard Duo, Volksbank-Haus (6. Juni) und Mathias Eick Quintet/Kinga Glyk, Bundeskunsthalle (12. Juni) wird an der Verlegung der Termine möglichst noch in die Sommermonate gearbeitet. „Vielleicht bei schönem Wetter draußen? Open Air hat größere Chancen“, meint Materna, „ich bin guter Dinge, zurzeit muss man kurzfristig agieren. Wir checken im Moment alles, suchen nach schönen Terminen.“