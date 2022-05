Neues Album der Jazzrausch Bigband : Jazzrausch beim Jazzfest

Jazzrausch Foto: ACT

Bonn Die neue CD der Jazzrausch Bigband feiert ihre Premiere beim Finale des Jazzfests Bonn am Samstag im Telekom Forum

Mit Gedichtfetzen von Gertrude Stein, von Patricia Römer im Sprechgesang eingeworfen, und Florian Leuschners grummelnden Kommentaren mit dem Baritonsaxofon geht es los: „Go! Go! Go!“ eröffnet die neue CD der Ausnahme-Jazzrausch-Bigband, die am Samstag in Bonn beim Jazzfest Premiere hat. Über Gesang und Sax legt sich, das Markenzeichen der Münchner, ein fein geknüpfter Techno-Teppich. Es darf getanzt werden.

Mit 15 kurzen, prägnanten Nummern geht es in die Party. Mit pumpenden Beats, faszinierendem, strahlendem Blech, tollen Vokalisten und hinreißenden Soli in jedem Stück präsentiert sich Jazzrausch mit seinen zwei Dutzend Musikern und dem Album „Emergenz“ in Topform.

„Ticking Time Bomb“, so der Name eines besonders temporeichen Stücks, steht für das Grundtemperament dieses Ensembles, das als Hausband des Münchner Techno-Clubs „Harry Klein“ bekannt wurde, in dem über den Zeitraum von drei Monaten auch die Aufnahmen des neuen Albums stattfanden. Seit 2014 produziert die Bigband Hit um Hit, hat mit „Emergenz“ das bereis fünfte Album beim Jazz-Laben ACT herausgebracht hat und inzwischen quasi Heimrecht beim Jazzfest Bonn hat. Arbeitete man sich zuletzt an Beethoven, Bruckner und Schostakovich ab, ist nun der Jazzer Wayne Shorter dran, dessen „Orbits“ eine liebevolle Bearbeitung erfährt. Mit dramatischen Beats und Daniel Klingl als Sopransaxofon-Solisten.

Wiederhören mit Alma Naidu

Im Stück „Present Tense“ und am Schluss in „Have You Heard“ gibt es noch ein Wiederhören mit Alma Naidu, die vergangenen Samstag beim Jazzfest im Pantheon bejubelt wurde. Spannend zu erleben, was für unterschiedliche Persönlichkeiten und Stile der Dirigent Roman Sladek und der Komponist und Arrangeur Leonhard Kuhn einbinden und wie lustvoll Jazzrausch das umsetzt. Dass die Band auch leise und zart kann, zeigt sich in der betörenden Nummer „As Darkness Fell“, in der die armenische Trompeterin und Sängerin Angela Avetisyan einen großen Auftritt hat.

Insgesamt ein spannendes, abwechslungsreiches, klasse Album, das den gewohnten Techno-Apparat etwas zugunsten filigranerer Strukturen zurückfährt und Instrumentalsolisten und Stimmen mehr zur Geltung kommen lässt. Was den hervorragenden Akteuren unbedingt guttut.