Geschenktipp der Feuilletonredaktion Jazzrausch Bigband spielt „Mahler’s Breakdown“

Nun also Mahler: Was Bandleader Roman Sladek mit seiner bewährten Mischung aus Hip-Hop und Swing und mithilfe glänzender Musiker ihm zu Ehren veranstaltet, ist große Klasse. Neben vielen Mahler-Zitaten werden dessen Tempovorschriften großteils beherzigt. Wenn es etwa in Satz zwei „Stürmisch bewegt (Mit größter Vehemenz)“ heißt, entfesselt die Jazzrausch Bigband ein hitziges, pulsierendes Feuerwerk. Mahlers „Scherzo (Kräftig. Nicht zu schnell)“ schwingt sich zu einer recht funkigen Latino-Nummer auf. Mahlers „Adagietto (sehr langsam)“ inspirierte die Münchner Kultband zu einer herrlich dahingleitenden Nummer – wie ein offener Straßenkreuzer, der durch Schwabing cruist. Schön verspielt kommt dann Mahlers „Rondo-Finale (Allegro, Allegro Gioccoso)“ daher, eine sehr tanzbare, pumpende Techno-Nummer.