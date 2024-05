Triosence in der Harmonie Jazztrio feiert 25 Jahre Bestehen mit großer Tournee

Na ja, die Documentastadt ist alles andere als ein Geheimtipp und Triosence nicht nur in der deutschen Jazzszene ein fester Begriff. Seit 25 Jahren ist das exzellente Trio unterwegs, das zehnte Album ist in Vorbereitung, das aktuelle, sehr gelungene „Giulia“ wird gerade auf der Jubiläumstour abgefeiert. Die startete beim „Jazzfrühling“, natürlich in Kassel, hatte vier Stationen in China und verzeichnet insgesamt bis Anfang 2025 drei Dutzend Auftritte in Deutschland. Dass die Fangemeinde in Bonn besonders Triocence-affin ist, merkte man nicht nur daran, dass auf das rasch ausverkaufte Konzert am Freitag in der Harmonie gleich ein zweiter Harmonie-Termin (20. November) auf den Tourplan genommen wurde.