Brandqvist-Trio im King Georg Jazztrio im Wohnzimmer von King Georg

Wann immer sich der schwedische Schlagzeuger Emil Brandqvist mit seinem fulminanten Trio in der Region ankündigt, sind die Tickets ganz schnell weg. Jedes Konzert ein Heimspiel, erst recht, wenn „das Wohnzimmer“ (Brandqvist) im Kölner Jazzclub King Georg zur Debatte steht. Bei zwei ausverkauften Konzerten konnte man das Trio jetzt in dieser an Intimität kaum zu überbietenden Location erleben. Und weil sich die drei in diesem „Wohnzimmer“ so wohlfühlten, spielten sie „Crowded Apartment“ vom Album „Entering The Woods“ als Zugabe, eine temporeiche, fahrige Nummer über das Zusammenleben dreier Menschen und eines Hundes in Brandqvists enger Bude in Göteborg.