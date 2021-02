Kulturtipp: CD von Joo Kraus : Joo Kraus geht’s gut

Bonn Kulturtipps für zu Hause aus der Feuilleton-Redaktion. Joo Kraus meint zu seinem neuen Album: Uns geht’s gut. „We Are Doing Well“ ist eine Gute-Laune-CD.

Das ist mal ein Wort in Corona-Zeiten: Joo Kraus meint: Uns geht’s gut, „We Are Doing Well“. So heißt die neueste CD (o-tone music) des Trompeters, der bereits im Titelstück mit allerlei schrägen Elementen und strahlender Bigband-Wucht seinen Übermut kundtut. Gleich danach in „We Are The World“ wechselt sich sein groovendes Trompetenspiel mit rauem Gesang und chorischen Partien ab. Man spürt, dass der Mann vom Jazz herkommt und irgendwo anders hinwill. Da wird gerappt und gescratcht, es gibt Pop und Rock. Eine wilde Mischung. Dass der 54-Jährige mit Spaß bei der Sache ist, hört man in jeder der zehn Nummern von „We Are Doing Well“. Dass das durchaus ansteckend ist, lässt sich am entfesselten Spiel der Band ablesen. Ralf Schmids übermütiges Keyboard jagt die Klaviatur rauf und runter, erzeugt Klänge, die man nicht für möglich hält, kommt aber auch mal naiv daher wie eine Bontempi-Orgel oder verträumt wie ein Akkordeon.