CD-Tipp „LongGone“ : Joshua Redmans legendäres Quartett

Bonn Der Jazzsaxofonist Joshua Redman hat sein legendäres Quartett erneut zusammengetrommelt, um das Album „LongGone“ herauszubringen.

Never change a winning team“, das gilt nicht nur für den Fußball, wo es als unklug gilt, eine siegreiche Mannschaft umzubauen. Das gilt auch für den Jazz. Nicht umsonst reaktivierte der Saxofonist Joshua Redman sein legendäres Quartett aus den 1990-er Jahren, um 2020 mit dem Album „RoundAgain“ ein umjubeltes Comeback hinzulegen. Redman, der Pianist Brad Mehldau, Christian McBride am Bass und der Schlagzeuger Brian Blade hatten in den 1990ern Standards gesetzt und knüpften 26 Jahre später nahtlos daran an. Das Album ging durch die Decke. Offenbar hat der immense Erfolg die vier Musiker beflügelt, noch einmal in den Ring zu steigen.