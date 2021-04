Gendergerechte Sprache : Kein Gender-Stern und Binnen-I im General-Anzeiger

Bonn Der General-Anzeiger reagiert fantasievoll und flexibel auf das Thema gendergerechte Sprache. Verständlichkeit ist oberstes Ziel.

Der am Mittwoch erschienene Artikel „Ohne Scheuklappen und mit Augenmaß“ im Feuilleton hat das Thema gendergerechte Sprache aus sieben Perspektiven behandelt. Redakteurinnen und Redakteure des General-Anzeigers haben beschrieben, was die Gender-Debatte für ihre tägliche Arbeit bedeutet. Wie alle anderen Beiträge zu dem leidenschaftlich diskutierten Gegenstand hat auch die Mittwoch-Seite zahlreiche Stellungnahmen aus der Leserschaft provoziert (siehe Leserbrief-Seite). Das war beabsichtigt, denn bei der praktischen Positionierung der Zeitung zum Thema Gendern wünscht sich GA-Chefredakteur Helge Matthiesen eine „kritische Begleitung“ durch die Leserinnen und Leser.

Gute Lösungen

Studierende und Forschende

In Zitaten kann es hingegen vorkommen, dass wir intendierte Schreibweisen dokumentieren. Forscher-Teams an Hochschulen legen Wert darauf, die Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sprachlich zu belegen, hat Journal-Redakteurin Margit Warken-Dieke beobachtet. Sie hat sich „kein total konsequentes Vorgehen“ auferlegt und schreibt auch schon einmal von „Studenten“, wenn Kommilitoninnen und Kommilitonen gemeint sind. In Zitaten tauchten aber regelmäßig die Begriffe „Studierende“ und „Forschende“ auf. Flexibilität ist auch hier eine Tugend. Die Gender-Debatte spiegelt auch, dass Sprachsensibilität und Stilempfinden ein subjektiver Faktor innewohnt. Der in der Wirtschaft längst eingeführte Titel Vorständin mag gestern noch irritiert haben, heute finden ihn viele vielleicht sogar auf zeitgemäße Weise attraktiv.