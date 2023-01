Meinung: Kulturbilanz : Kein gutes Kulturjahr

Bonn Claudia Roth ist seit einem Jahr im Amt als Bundesbeauftragte für Kultur und Medien – und erntet in erster Linie Kritik.

Wenn Claudia Roth jetzt von einem tiefen, traurigen Schleier spricht, der über dieser documenta liege und ausruft: „Es darf künftig nicht mehr so eine Art koordinierte Verantwortungslosigkeit geben, bei der plötzlich gar niemand mehr verantwortlich ist“ – dann fragt man sich, wo Roth, Deutschlands oberste Kulturfrau 2022 war. Ihr Agieren beim Antisemitismus-S kandal in Kassel war jedenfalls ungeschickt. Ihr aktueller Impuls, die finanzielle Beteiligung bei der documenta an ein inhaltliches Mitspracherecht des Bundes zu koppeln, lässt den Kunstfreund erschaudern. Wollen wir wirklich eine Staats-documenta? Gelenkt von einer Führungsetage aus der Parteizentrale der Grünen? Wie die „FAZ“ berichtete, hat die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien dort ihren Stab rekrutiert und die Spitzenleute der CDU-Vorgängerin Monika Grütters ersetzt. Politisch nach 16 Jahren CDU-Regie durchaus verständlich.

Ein verlorenes Jahr für die Kulturpolitik

Aber was ist grüne Kulturpolitik? Das wurde in ersten Jahr Roth ebenso wenig spürbar wie das Profil der obersten Repräsentantin der Bundeskulturpolitik. Dass sie in ihrem Amt noch nicht angekommen ist, dass sie kaum Akzente gesetzt hat, durchzieht die Kritiken: „Ein Handeln kaum in Sicht. Ist es Taktik, ist es Zaudern?“ fragt etwa die „Süddeutsche Zeitung“, während die „FAZ“ „Das verlorene Jahr der Kulturpolitik“ ausruft und der „Spiegel“ urteilt: „Sie ist extrovertiert, gibt sich nahbar – doch die Bilanz von Claudia Roths erstem Jahr als Kulturstaatsministerin ist verheerend“. „Die Zeit“ kritisiert: „Und so endet dieses erste Regierungsjahr Claudia Roths, die zuvor nie eine administrative Aufgabe innehatte, mit relativ viel kulturpolitischem Stillstand, mit vielen großen Worten (...) und wenigen kleinen Taten auf dem eigentlichen Aufgabengebiet.“