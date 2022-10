Konzert im Kammermusiksaal : Kino für die Ohren

Bonn Der Jazzpianist Enrico Pieranunzi blickt im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses auf 50 Jahre Karriere zurück.

Er habe amerikanische Straßenkreuzer geliebt, sei ein guter Fahrer gewesen – 1000 Kilometer und mehr. „Und er konnte gut Trompete spielen“, fügte Enrico Pieranunzi schmunzelnd hinzu. Und kassierte Lacher im ausverkauften Kammermusiksaal. Um wen es ging? Um den großen Trompeter und Sänger Chet Baker, der Ende der 70er nach Rom kam, dort den Jazzpianisten Pieranunzi kennenlernte. Das Album „Soft Journey“ (1980) ist eines der Ergebnisse dieser Freundschaft. Was beide nicht zusammen aufnahmen, war die wunderbare Hommage „From E to C“ von Enrico an Chet. Dieses melancholische, Bakers aufgeladenem Minimalismus verpflichtete Stück, dass zunächst so gar nicht zu Pieranunzis eher opulenter, weitschweifiger Art zu passen schien, spielte der Römer im umjubelten Zugabenteil. Nach einer tollen Interpretation von Bakers Hit „My Funnny Valentine“, in der das Thema fachmännisch versteckt und dekonstruiert wurde und in immer neuen Konstellationen gewendet wurde. Das Programm des Abends habe „Eigenkompostionen und Standards“ gelautet, sagte er, „Funny Valentine“ war der Standard. Der Rest waren Eigenkompositionen – in denen die Vergangenheit, der Zeitgeist, 50 Jahre Karriere mit 70 Alben und vielen vielen prominenten Musikpartnern mitschwangen.