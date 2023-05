Jazzfest: Konzerte im Pantheon und Haus der Geschichte Klangsuche und ein Feuerwerk aus Seattle

Materna, der bei den Doppelkonzerten des Jazzfests aus Prinzip auf starke Kontraste setzt, fand in Jacob Karlzon (52), den Jazzfest-erprobten (2016, 2019) schwedischen Top-Pianisten einen perfekten Gegenpol zu Hill. Ein Wanderer ist auch er, nur ist er mit seiner „Wanderlust“, so der Titel des aktuellen Albums, ganz woanders unterwegs: in Skandinavien, wo der Wanderer auf eine urtümliche Natur und eine fantastische Sagenwelt trifft. Man hört das Pulsieren eines nicht näher definierbaren Klangs, regelmäßig wie ein Echo, das von kleinen Melodiefetzen unterbrochen wird, die Karlzons Piano einstreut. Es dauert etwas, bis aus den Fragmenten eine Melodie wird, bis Karlzon mit den Basslinien von Morten Ramsbøl und dem behutsamen Schlagzeugspiel von Rasmus Kihlberg Verstärkung bekommt. Und dann strahlt das Trio. „Art Of Resistance“, das erste Stück von „Wanderlust“, ist wie eine Ouvertüre zu einem Schauspiel, in dem Musiker unaufgeregt und dennoch hoch konzentriert agieren, sich mit elektronischen Effekten auseinandersetzen. Man hat das Gefühl, dass die Stücke nicht komponiert sind, sondern erst beim Zusammenspiel entwickelt werden, dass das Ende lange offen ist, bis nach längerem Suchen, Zögern und Probieren der geniale Schluss gefunden ist. Wer in die CD hineinhört, weiß, dass die Musik sehr wohl komponiert ist und wertschätzt, dass sie auf der Bühne so spontan und frisch anmutet. Karlzon selbst macht aus jedem Stück ein Abenteuer, lässt bisweilen die Töne wie Fische im Netz zappeln, fügt sie dann quasi aus dem Nichts zu opulenten Melodiebögen – und riskiert Momente des Innehaltens. Riesen-Applaus im Pantheon.