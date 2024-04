Kloster Heisterbach Klassik in der Zehntscheune

Die Zehntscheune auf dem Gelände der oberhalb von Oberdollendorf gelegenen Klosterruine Heisterbach ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein romantischer Ort für musikalische Entdeckungen. Als künstlerischer Leiter der von ihm selbst ins Leben gerufenen Reihe „Klassik in der Scheune“ verknüpft der Geiger Wolfram Lehnert seit jeher gerne seine Fundstücke mit bekannteren Werken des klassischen Repertoires. Das lässt sich bereits beim ersten Konzert der diesjährigen unter dem Motto „Leidenschaften“ stehenden Saison ablesen. Am Sonntag, 28. April, 17 Uhr, stehen denn auch gleich drei leidenschaftliche Klaviertrios auf dem Programm. Dabei werden einem weniger bekannten Klaviertrio des aus Bonn stammenden Komponisten Ferdinand Ries, der in Wien Schüler Beethovens war und im Anschluss eine beeindruckende europäische Karriere machte, Werke von Johannes Brahms und Claude Debussy gegenübergestellt. Der Konzerttitel lautet „Cherchez la femme“, was laut Lehnert auf die Frauen anspielt, die „hinter den schwärmerischen Kompositionen“ standen.