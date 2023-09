“Köln Concert“ beim Beethovenfest „Köln Concert“ fast wie neu

Er war wohl nicht so richtig gut drauf, als er sich am 24. Januar 1975 in der Kölner Oper an den Flügel setzte. Der Jazzpianist Keith Jarrett, damals 29, war am frühen Morgen aus der Schweiz mit dem klapprigen R4 angereist. Auf der Bühne stand anstelle des versprochenen Konzertflügels Bösendorfer 290 Imperial ein verstimmter Stutzflügel aus dem Proberaum. Das Abendessen kam viel zu spät. Jarrett – schwer übermüdet – hatte eigentlich die Lust am Auftritt verloren. Er ließ sich dann doch von der ehrgeizigen Veranstalterin Vera Brandes (18) umstimmen.