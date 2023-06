US-Superstar in Köln SZA ist wie eine große Schwester für ihre Fans

Es ist keine Überraschung, wenn der rostige Kahn in einem heftigen Sturm zu „Low“ untergeht, jedoch nicht bevor ZSA mit einem Tänzer nochmals die Titanic-Liebesszene zwischen Rose und Jack an der Bugreling zelebriert. Anders als in dem Film-Klassiker kann die Spezialistin der Selbstrettung ein knallrotes Gummiboot entern, in dem sie auf blauen Lichtwellen hoch über den Fans treibt und diese mit Songs wie „Open Arms“ oder „Nobody Gets Me“ beglückt. Nur bildlich scheint sie untergegangen zu sein, doch mit dem Song „Kill Bill“, der sich nicht ohne Grund auf den gleichnamigen Quentin-Tarantino-Film bezieht, zieht sie noch einmal alle Register der weiblichen Selbstermächtigung. Ihre persönlichen Erzählungen kommen an, nicht zuletzt deswegen, weil sie weite Identifikationsflächen für junge Frauen bieten.